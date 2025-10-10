"النمر": دواء الكوليسترول ليس لكل مرضى الضغط.. وهذه الحالات التي تستدعيه

وأوضح النمر أن العلاج يُوصَف فقط في حالات معينة، منها أن يكون المريض فوق سن الستين، أو مصابًا بـالسكري، أو مدخنًا، أو يعاني قصورًا كلويًا، أو لديه تاريخ عائلي قوي لأمراض الشرايين، أو لا يمارس الرياضة، أو يعاني السمنة، أو التهابات مزمنة مناعية، أو توترًا نفسيًا مستمرًا أو اكتئابًا.