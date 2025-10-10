"النمر": دواء الكوليسترول ليس لكل مرضى الضغط.. وهذه الحالات التي تستدعيه

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب والشرايين خالد النمر أن دواء الكوليسترول لا يحتاجه كل مريض ضغط، مشيرًا إلى أن وصفه يعتمد على تقييم شامل لعوامل الخطر الصحية ونمط الحياة.
وأوضح النمر أن العلاج يُوصَف فقط في حالات معينة، منها أن يكون المريض فوق سن الستين، أو مصابًا بـالسكري، أو مدخنًا، أو يعاني قصورًا كلويًا، أو لديه تاريخ عائلي قوي لأمراض الشرايين، أو لا يمارس الرياضة، أو يعاني السمنة، أو التهابات مزمنة مناعية، أو توترًا نفسيًا مستمرًا أو اكتئابًا.
وأضاف أن من المؤشرات الأخرى التي تستوجب تناول الدواء أن تكون درجة تكلس الشرايين أكثر من 100، أو أن تتجاوز معادلة خطر أمراض الشرايين (ASCVD) نسبة 7.5%.
وشدد النمر على أهمية عدم التعميم في استخدام أدوية الكوليسترول، داعيًا إلى استشارة الطبيب المختص لتحديد مدى الحاجة إليها بدقة، بما يحقق التوازن بين الوقاية والعلاج دون إفراط أو إهمال.