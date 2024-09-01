"ولادة جنين ميت" نهاية المطاف.. "تحصيل ابنك الأكاديمي في خطر" بسبب "أمّ تدخن"!

وتابع: "يضاف بحثنا الجديد إلى هذا، من خلال إظهار أن التدخين قبل الولادة من قبل الأم ينطوي على خطر كبير في الحد من الأداء الأكاديمي للطفل، ما يجعله متأخرًا كثيرًا عن أقرانه في المدرسة، ونريد جميعًا أن يحصل الأطفال على أفضل بداية في الحياة، ولكن من الواضح أنه يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا لتثقيف الأمهات والأسر حول الآثار الضارة للتدخين أثناء الحمل على الأم والطفل".