سكر يعتدل وقولون يتحسّن ووزنك ينزل.. "الخضيري" يدعوك إلى هذه التجربة

وعن التجربة، قال "الخضيري"؛ عبر حسابه على "تويتر": "جرّب ولمدة شهرين فقط ترك المعجنات والفطائر وأي شيء مصنوع من القمح (سواء بر أو دقيق أبيض أو بسكويت شابورة أو أي منتجات قمحية)، وقلل السكريات وزد الخضار والفاكهة والورقيات، وسترى نزولاً في الوزن من ٣ إلى ٤ كيلو بالشهر.