"الغذاء والدواء": الحد الأقصى للكافيين يوميًا 400 ملجم

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الحد الأقصى للاستهلاك اليومي للبالغ السليم من الكافيين هو 400 ملجم.
جاء ذلك في معرض رد الهيئة، عبر حسابها في منصة "إكس" على سؤال بخصوص الحد الأقصى للاستهلاك اليومي للبالغ السليم من الكافيين.
يشار إلى أن مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة كان قد نبه، في وقت سابق، من أضرار زيادة جرعة الكافيين على الجسم.
وأوضح المستشفى أن تناول الكافيين بكميات عالية يسبب الأرق والغثيان، وفقدان التحكم بالعضلات، وتسارع نبضات القلب.
وقال في إنفوجرافيك توعوي: إن جرعات الكافيين الزائدة تؤدي إلى صعوبة في التنفس، والهلوسة، والصداع وآلام الصدر.