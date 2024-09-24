"المجلس الصحي": الرعاية التلطيفية تُقدَّم للمريض وذويه لتخفيف معاناتهم مع المرض

وقال المجلس عبر حسابه على منصة "إكس" إن أهداف الطب التلطيفي تتمثل في تخفيف المعاناة الجسدية والنفسية للمريض، وتحسين جودة الحياة، وعيش المريض بكرامة، وتمكين المريض من الاعتماد على نفسه قدر المستطاع، وكذلك دعم الأسرة نفسيًّا واجتماعيًّا أثناء رحلة المرض وبعد وفاة المريض -لا قدر الله-، وخدمة المريض بفريق متعدد التخصصات.