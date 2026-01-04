"النمر" يحذر: خطر الجلطة يتضاعف كل 10 سنوات مع استمرار ارتفاع الكوليسترول

في توضيح علمي مهم، أكد استشاري القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن المعلومة الشائعة حول ارتفاع خطر الجلطة بنسبة 10% سنويًا عند تأخير علاج الكوليسترول، غير صحيحة.
وأوضح النمر أن الخطر لا يرتفع بنسبة ثابتة سنويًا، بل يتصاعد بناءً على ما يُعرف بـ"التعرّض التراكمي لـLDL" عبر السنوات، وهو ما يعني أن المعادلة تشمل معدل الـLDL مضروبًا بعدد سنوات الارتفاع.
وبيّن أن خطر الجلطات يتضاعف تقريبًا كل عشر سنوات من استمرار ارتفاع الكوليسترول، وذلك بسبب التراكم التدريجي للويحات داخل الشرايين وتسارع عملية التصلّب بمرور الوقت.
وشدّد النمر على أهمية بدء علاج الكوليسترول في سن مبكرة، مؤكدًا أن التأخر حتى ما بعد سن الخمسين يقلل من فعالية الوقاية، لأن تطور أمراض الشرايين لا يسير بخط مستقيم، بل يتسارع بطريقة لوغاريتمية مع مرور الزمن.