"النمر" يحذر: خطر الجلطة يتضاعف كل 10 سنوات مع استمرار ارتفاع الكوليسترول

وشدّد النمر على أهمية بدء علاج الكوليسترول في سن مبكرة، مؤكدًا أن التأخر حتى ما بعد سن الخمسين يقلل من فعالية الوقاية، لأن تطور أمراض الشرايين لا يسير بخط مستقيم، بل يتسارع بطريقة لوغاريتمية مع مرور الزمن.