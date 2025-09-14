الخبز يرفع السكر التراكمي.. و"الخضيري" يكشف البديل السحري لمرضى مقاومة الإنسولين

أوضح أستاذ وعالم الأبحاث الطبية المتخصص في السرطان فهد الخضيري أن الامتناع عن تناول الخبز لعدة أشهر قد يسهم بشكل فعّال في خفض السكر التراكمي واللحظي لدى مرضى مقاومة الإنسولين.
وبيّن الخضيري أن من بين الطرق المساعدة – إلى جانب العلاجات الطبية – استبدال الخبز بالورقيات لتناول الأطعمة معها مثل الفول أو التونة أو البيض، أو إعداد قرص من البيض المقلي ليُستخدم كبديل يشبه الخبز لمصاحبة الطعام.
وأكد أن هذه التجربة أثبتت نجاحها مع عدد من الحالات التي طبقتها، مشيرًا إلى أن القمح بمختلف أنواعه يؤدي إلى رفع مستويات السكر، ما يجعل الاستغناء عنه خطوة مهمة ضمن رحلة ضبط المعدلات.