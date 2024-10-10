"تجمع صحي الشرقية" يطرح 10 خطوات لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل

نشر تجمع صحي الشرقية، 10 خطوات لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل؛ حيث أوضح أن القيادة الملهمة تلعب دورًا كبيرًا في تشجيع الابتكار والإبداع بين الموظفين، كما أكد أهمية تعزيز الثقة من خلال تمكين الموظفين وإشراكهم في صنع القرار.
وأضاف أن التواصل المفتوح بين الموظفين والإدارة يعزز من بيئة العمل؛ مشيرًا إلى ضرورة الاعتراف بإنجازات الموظفين؛ تقديرًا لجهودهم المبذولة. وتابع أن التوازن بين العمل والحياة، من خلال مرونة ساعات العمل، يُعَد من العوامل الأساسية لتحقيق الراحة النفسية.
كما لفت إلى أهمية الشفافية في التقييم، عبر اعتماد نظام تقييم عادل، وتوفير بيئة عمل مريحة تضمن مساحات عمل صحية ومناسبة. وأشار إلى أن توزيع المهام بشكل متوازن يساهم في تقليل الضغوط على الموظفين؛ فيما تساعد برامج التدريب المستمرة على تطوير مهاراتهم.
واختتم بالتأكيد على أهمية تنظيم الفعاليات والمبادرات لتعزيز التواصل وبناء بيئة عمل إيجابية.