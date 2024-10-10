"تجمع صحي الشرقية" يطرح 10 خطوات لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل

نشر تجمع صحي الشرقية، 10 خطوات لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل؛ حيث أوضح أن القيادة الملهمة تلعب دورًا كبيرًا في تشجيع الابتكار والإبداع بين الموظفين، كما أكد أهمية تعزيز الثقة من خلال تمكين الموظفين وإشراكهم في صنع القرار.