دخل أنسجة المخ.. نتائج مثيرة عن تشريح جثث 44 شخصاً ماتوا بـ"كورونا"!

واكتشفوا الحمض النووي الريبوزي لـSARS-CoV-2 والبروتين في منطقة ما تحت المهاد والمخيخ لمريض واحد وفي الحبل الشوكي والعقد القاعدية لمريضين آخرين، على الرغم من أنهم وجدوا تلفًا طفيفًا في أنسجة المخ "على الرغم من الحمل الفيروسي الكبير"، وقال الباحثون: "لقد أظهرنا تكاثر الفيروس في عدة مواقع غير تنفسية خلال الأسبوعين الأولين بعد ظهور الأعراض".لـSARS-CoV-2 والبروتين في منطقة ما تحت المهاد والمخيخ لمريض واحد وفي الحبل الشوكي والعقد القاعدية لمريضين آخرين، على الرغم من أنهم وجدوا تلفا طفيفا في أنسجة المخ "على الرغم من الحمل الفيروسي الكبير"، وقال الباحثون: "لقد أظهرنا تكاثر الفيروس في عدة مواقع غير تنفسية خلال الأسبوعين الأولين بعد ظهور الأعراض".