أغرب نتيجة علمية.. "توتر الأم أثناء الحمل" قد يسرِّع ظهور أسنان الطفل

يرجّح الباحثون أن ارتفاع الكورتيزول يؤثر في نمو الجنين واستقلاب المعادن مثل الكالسيوم وفيتامين (د)، الضروريين لتمعدن العظام والأسنان، إضافة إلى تأثيره على الخلايا البانية والناقضة للعظم. وتعد النتائج دليلاً إضافيًا على أن ضغوط ما قبل الولادة قد تسرّع الشيخوخة البيولوجية لدى الأطفال، وأن التسنين المبكر قد يكون إنذارًا مبكرًا لضعف نمو الفم والصحة العامة، بما يرتبط بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية.