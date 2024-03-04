لماذا تحدث السمنة؟ وما مخاطرها؟ وكيف تتجنبها؟ صورة مترابطة ترسمها "وقاية"

تحت وسم #اليوم_العالمي_لمكافحة_السمنة كشفت هيئة الصحة العامة "وقاية"، عن ماهية زيادة الوزن والسمنة، وأسبابها ومضاعفاتها، وسبل تجنبها.
وأوضحت الهيئة أن زيادة الوزن والسمنة هي تراكم غير طبيعي أو مفرط للدهون في الجسم يلحق الضرر بالصحة، مشيرةً إلى أن السبب الأساسي في حدوثها هو اختلال توازن الطاقة بين السعرات الحرارية التي تدخل الجسم والسعرات الحرارية التي يحرقها، منبهةً إلى "قلة ممارسة النشاط البدني"، و"النمط الغذائي غير الصحي".
وعن المضاعفات الصحية لزيادة الوزن والسمنة، أشارت "وقاية"، عبر حسابها على منصة "إكس"، إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة؛ مثل: أمراض القلب والأوعية الدموية، واضطرابات المفاصل والعظام، والسكري من النوع الثاني، وبعض أنواع السرطان مثل سرطان القولون الكبد، الكلى، وغيرها.
وأبانت أنه لتجنّب زيادة الوزن والسمنة، يمكن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، وممارسة النشاط البدني بانتظام، وتقليل استهلاك الدهون المشبعة والسكريات المضافة.