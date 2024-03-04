لماذا تحدث السمنة؟ وما مخاطرها؟ وكيف تتجنبها؟ صورة مترابطة ترسمها "وقاية"

وأوضحت الهيئة أن زيادة الوزن والسمنة هي تراكم غير طبيعي أو مفرط للدهون في الجسم يلحق الضرر بالصحة، مشيرةً إلى أن السبب الأساسي في حدوثها هو اختلال توازن الطاقة بين السعرات الحرارية التي تدخل الجسم والسعرات الحرارية التي يحرقها، منبهةً إلى "قلة ممارسة النشاط البدني"، و"النمط الغذائي غير الصحي".