أبعدوا الشاشات عن الرضيع.. دراسة: الشاشة قبل سن الثانية "تُعيد تشكيل" الدماغ ومخاطرها طويلة الأمد

وفي هذا السياق، يوضح الدكتور هوانغ باي، المؤلف الرئيسي للدراسة، خطورة هذا الأمر قائلاً: "يحدث النضج المتسارع عندما تتطور شبكات الدماغ بسرعة كبيرة... تتخصص الشبكات التي تتحكم في الرؤية والإدراك بشكل أسرع، قبل أن تُطور الروابط الفعالة اللازمة للتفكير المعقد، وهذا قد يحد من المرونة ويجعل الطفل أقل قدرة على التكيف لاحقًا في حياته".