"النمر": النشاط الرياضي بصفة يومية والتغذية الصحية تقاوم تصلب الشرايين

وكان "النمر" قد أكد أن من خصائص الاستدامة على الرياضة، أنها تبطئ وتقاوم تضيق الشرايين؛ مشيرًا إلى دورها في إبطاء ومقاومة ترسب الكولسترول الضار داخل الدعامة التاجية.