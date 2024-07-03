"النمر": النشاط الرياضي بصفة يومية والتغذية الصحية تقاوم تصلب الشرايين

نصَح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، بالمداومة على الرياضة اليومية والتغذية الصحية للوقاية من تصلب الشرايين.
وأضاف "النمر" أن ممارسة النشاط الرياضي باستمرار نصف ساعة يوميًّا، والأكل الصحي والتحكم في ارتفاع الكولسترول؛ يثبط ويقاوم تصلب الشرايين.
وكان "النمر" قد أكد أن من خصائص الاستدامة على الرياضة، أنها تبطئ وتقاوم تضيق الشرايين؛ مشيرًا إلى دورها في إبطاء ومقاومة ترسب الكولسترول الضار داخل الدعامة التاجية.
وشدد على ضرورة المداومة على ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًّا "خمس مرات في الأسبوع"، خاصة تلك التي ترفع نبضات القلب مثل المشي والسباحة وقيادة الدراجات الهوائية.