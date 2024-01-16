3 أساليب بسيطة لحماية الطفل من خطر اضطراب الألعاب الإلكترونية يوضحها "الصحة الخليجي"

نبّه مجلس الصحة الخليجي إلى علامات قد تشير إلى إصابة الطفل باضطراب الألعاب الإلكترونية.
وأوضح المجلس أن أولى هذه العلامات؛ هي التفكير والرغبة المستمرة في الألعاب الإلكترونية، ويمكن التعامل معها من خلال الاتفاق مع الطفل على ساعات لعب محددة، والتدرج في تقليلها إلى الحد الطبيعي ساعة واحدة يوميًّا.
وأضاف في إنفوجرافيك على حسابه في "إكس"، أنه يمكن التغلب على مشكلة فقدان الاهتمام بالأنشطة والهوايات الأخرى؛ من خلال جعل الطفل يستمتع بهواياته بدمجها بشخصيات أو أحداث للألعاب الإلكترونية.
وتابع أن المشكلة الأبرز لاضطراب الألعاب الإلكترونية هي تحول الطفل إلى شخص سريع الغضب متقلب المزاج، ويمكن التعامل مع هذه الحالة بإشراك الطفل في قرارات الأوقات المسموح بها والحديث معه عن أضرار اللعبة، في حال قضاء وقت طويل فيها.