3 أساليب بسيطة لحماية الطفل من خطر اضطراب الألعاب الإلكترونية يوضحها "الصحة الخليجي"

وأوضح المجلس أن أولى هذه العلامات؛ هي التفكير والرغبة المستمرة في الألعاب الإلكترونية، ويمكن التعامل معها من خلال الاتفاق مع الطفل على ساعات لعب محددة، والتدرج في تقليلها إلى الحد الطبيعي ساعة واحدة يوميًّا.