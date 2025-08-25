حتى لا تشعر بالتعب والإرهاق.. تقرير يكشف 7 أطعمة غنية بفيتامين الطاقة والصحة

يُعد فيتامين ب12 من العناصر الغذائية الأساسية التي لا يستطيع الجسم إنتاجها طبيعياً، وهو مسؤول عن إنتاج الطاقة والحفاظ على صحة الأعصاب ووظائف الدماغ. ويحذر خبراء التغذية من أن نقصه قد يؤدي إلى الشعور الدائم بالتعب والدوار والتشوش الذهني.
وفي تقرير نشره موقع تايمز أوف إنديا نقلاً عن مكتب المكملات الغذائية التابع للمعاهد الهندية للصحة (NIH)، أوضح أن البالغين يحتاجون يومياً إلى 2.4 ميكروجرام من هذا الفيتامين، مشيراً إلى ضرورة الحصول عليه من خلال النظام الغذائي أو المكملات.
وبحسب التقرير، فإن أبرز الأطعمة التي تُعد مصادر غنية بفيتامين ب12 تشمل: البيض وخاصة الصفار، حيث يوفر نحو 20% من الاحتياج اليومي، وحبوب الإفطار المدعمة التي تمنح النباتيين بديلاً موثوقاً، إضافة إلى الخميرة الغذائية التي تحتوي على مستويات مرتفعة تصل إلى 24 ميكروجرام في بضع ملاعق. كما تُعد الأسماك والمأكولات البحرية مثل السلمون والتونة والمحار من أغنى المصادر، حيث يزود 85 جراماً من المحار الجسم بأكثر من 80 ضعف الجرعة اليومية الموصى بها، مع توفير أحماض أوميغا-3 المفيدة.
وتشمل المصادر الأخرى منتجات الألبان كالحليب والزبادي والجبن، والدواجن واللحوم الخالية من الدهون، إلى جانب بدائل الحليب النباتية المدعمة مثل حليب الصويا واللوز والشوفان.
وأشار التقرير إلى أن الفئات العمرية الأكبر من 60 عاماً أكثر عرضة لنقص فيتامين ب12، ما يستدعي مراقبة مستوياته في الدم وتناول المكملات عند الحاجة. كما أوصى باستخدام الشكل الأكثر امتصاصاً وهو الميثيلكوبالامين، المتوفر على هيئة أقراص أو سوائل مدعمة.