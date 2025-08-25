حتى لا تشعر بالتعب والإرهاق.. تقرير يكشف 7 أطعمة غنية بفيتامين الطاقة والصحة

وبحسب التقرير، فإن أبرز الأطعمة التي تُعد مصادر غنية بفيتامين ب12 تشمل: البيض وخاصة الصفار، حيث يوفر نحو 20% من الاحتياج اليومي، وحبوب الإفطار المدعمة التي تمنح النباتيين بديلاً موثوقاً، إضافة إلى الخميرة الغذائية التي تحتوي على مستويات مرتفعة تصل إلى 24 ميكروجرام في بضع ملاعق. كما تُعد الأسماك والمأكولات البحرية مثل السلمون والتونة والمحار من أغنى المصادر، حيث يزود 85 جراماً من المحار الجسم بأكثر من 80 ضعف الجرعة اليومية الموصى بها، مع توفير أحماض أوميغا-3 المفيدة.