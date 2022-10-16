إحداها قد تحرّك الكليتَيْن من مكانهما.. خبير يحذّر من حميات غذائية خطرة على الكلى

وحسب "روسيا اليوم"، يشير غاليموف في مقابلة مع موقع "جازيتا. رو" الروسي، إلى أن فقدان الوزن والامتناع عن تناول الدهون، يمكن أن يؤديا إلى تحرُّك الكليتَيْن أو إحداهما من موضعها الطبيعي.