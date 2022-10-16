إحداها قد تحرّك الكليتَيْن من مكانهما.. خبير يحذّر من حميات غذائية خطرة على الكلى

حذّر الدكتور عصمت غاليموف، أخصائي أمراض الجهاز البولي والذكورة، من بعض أنواع الحمية الغذائية، لافتاً إلى أن اتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من البروتين، يزيد من خطر تكوُّن الحصى في الكلى.
وحسب "روسيا اليوم"، يشير غاليموف في مقابلة مع موقع "جازيتا. رو" الروسي، إلى أن فقدان الوزن والامتناع عن تناول الدهون، يمكن أن يؤديا إلى تحرُّك الكليتَيْن أو إحداهما من موضعها الطبيعي.
ويقول: إن "حمية كيتو الشائعة الغنية بالبروتينات، تشكّل عبئاً إضافياً على الكلى، وتزيد من خطر تكوُّن الحصى فيها وتلفها".
وإضافة إلى ذلك، يؤكّد الأخصائي أنه لا ينبغي أبداً استخدام أدوية مدرة للبول لفترة طويلة من دون إشرافٍ طبي، بهدف إنقاص الوزن، لأنه "يمكن أن يؤدي تناولها إلى قصور كلوي مزمن".
ووفقاً له، تناول كمية زائدة من الكافيين يزيد العبء على أنسجة الكلى.