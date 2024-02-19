"شؤون الأسرة": 5 أعراض تعني أن الطفل مدمن لـ"الأجهزة الذكية".. وهنا 3 نصائح

حذر مجلس شؤون الأسرة من إدمان الأطفال للأجهزة الذكية، مشيرًا إلى أنه من أخطر المشكلات التي تواجه الوالدين في تعاملهم مع الطفل.
وأوضح المجلس أن 98.9% من مستخدمي الإنترنت من الأطفال يقعون في الفئة العمرية بين 10 و14 سنة، و97.9 من الاستخدام للإنترنت يتم عبر الأجهزة الذكية.
ولفت في إنفوجراف نشره اليوم إلى ضرورة الالتفات إلى 5 أعراض في حال ظهورها يعني أن الطفل يعاني من إدمان الأجهزة الذكية تتمثل في "الشعور بالتوتر والقلق عند فصل أو تعطل الإنترنت، والترقب الدائم لبرامج ومواقع التواصل المتفاعل معها، وغياب الإحساس بالوقت ووجود الآخرين، والميل للعزلة وتجنب الآخرين وكثرة المكوث بالمنزل، وقلة ممارسة الأنشطة الرياضية أو الاجتماعية".
ونصح شؤون الأسرة في حال الإدمان بتقليص عدد الساعات التي يقضيها الطفل مع الأجهزة تدريجيًا، وتجنب استخدامها، بوصفها وسيلة تهدئة للأطفال، وإخلاء الغرف المخصصة للنوم وتناول الطعام من الأجهزة".