"شؤون الأسرة": 5 أعراض تعني أن الطفل مدمن لـ"الأجهزة الذكية".. وهنا 3 نصائح

ولفت في إنفوجراف نشره اليوم إلى ضرورة الالتفات إلى 5 أعراض في حال ظهورها يعني أن الطفل يعاني من إدمان الأجهزة الذكية تتمثل في "الشعور بالتوتر والقلق عند فصل أو تعطل الإنترنت، والترقب الدائم لبرامج ومواقع التواصل المتفاعل معها، وغياب الإحساس بالوقت ووجود الآخرين، والميل للعزلة وتجنب الآخرين وكثرة المكوث بالمنزل، وقلة ممارسة الأنشطة الرياضية أو الاجتماعية".