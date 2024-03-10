متى تكسره فوراً؟.. نصائح لذوي الأمراض المزمنة من "سعود الطبية" لصيام آمن

وأضاف: كذلك ممارسة الرياضة، خاصة المشي؛ لتحفيز الدورة الدموية والحفاظ على الوزن المثالي للجسم، لكن بعد ساعة من تناول الإفطار، وتكون من النوع الخفيف، ولا بد من الإكثار من تناول الماء بمعدل من 8 إلى 10 أكواب يومياً، ويجب الإكثار من السوائل غير المحلاة أثناء فترة الإفطار لتعويض فترة الصيام وتجنّب الجفاف والحرص على تناول الخضراوات والفواكه بشكلٍ يومي، وتجنّب تناول الموالح، وتجنّب تناول الحلويات لمريض السكري، وهذا ينطبق على المعتلين بأمراض مختلفة، والتقليل من النشويات، والحرص على تناول الخبز المصنوع من القمح الأسمر، وتجنّب الأطعمة التي تتضمن بهارات شديدة الحرارة والأطعمة الدسمة ذات الدهون العالية.