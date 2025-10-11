خاصة في القراءة والرياضيات.. دراسة: كل ساعة إضافية أمام الشاشات تخفّض الأداء الدراسي للأطفال

وأظهرت الدراسة الموسعة، التي أُجريت في كندا ونُشرت في مجلة JAMA Network Open، وجود صلة مباشرة بين زيادة وقت استخدام الأطفال للشاشات وتراجع مستوياتهم الأكاديمية. وقاد البحثَ خبراء من مستشفى الأطفال في تورنتو، حيث تابعوا أكثر من 3000 طفل على مدى 15 عامًا، من عام 2008 إلى 2023.