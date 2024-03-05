تنمر واكتئاب وقلق للأطفال.. "الصحة" توعي: السمنة ليست مجرد زيادة دهون!

وأوضحت، وفق إنفوجرافيك نشرته اليوم، مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القريات، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن السمنة قد تسبّب أيضاً للأطفال، مشكلات اجتماعية كالتعـرُّض للتنمُّر، ومشكلات نفسية؛ كالقلق والاكتئاب وضعف الثقة بالنفس، واستمرار السمنة بعد البلوغ.