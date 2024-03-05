تنمر واكتئاب وقلق للأطفال.. "الصحة" توعي: السمنة ليست مجرد زيادة دهون!

قالت وزارة الصحة، إن السمنة ليست مجرد زيادة دهون؛ بل ارتفاع كوليسترول، ومشكلات في المرارة، وارتفاع ضغط الدم، وداء السكري النوع الثاني، ومشكلات في المفاصل، ومشكلات في التنفس.
وأوضحت، وفق إنفوجرافيك نشرته اليوم، مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القريات، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن السمنة قد تسبّب أيضاً للأطفال، مشكلات اجتماعية كالتعـرُّض للتنمُّر، ومشكلات نفسية؛ كالقلق والاكتئاب وضعف الثقة بالنفس، واستمرار السمنة بعد البلوغ.
وأشارت الوزارة في منشورها التوعوي، إلى أن 20% من سكان المملكة العربية السعودية في عام 2019 (من عمر 18 سنة فأعلى) مصابون بالسمنة.