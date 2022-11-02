"الرحيلي" يحذّر من المضادات الحيوية للأمراض الفيروسية: قد تتحول لحالات خطيرة

وعن أعراض الأنفلونزا، قال: تأتي عادةً على شكل (حرارة مفاجأة، وقشعريرة، وصداع، وآلام عضلية مصحوبة بكحة، وألم في الحلق، وأعراض الزكام)؛ موضحًا أن الأعراض قد تكون مختلفة نوعًا ما عند الأطفال، ومن الممكن أن يعاني الأطفال من حرارة مرتفعة أكثر، وكذلك قد تأتي على شكل أعراض في الجهاز الهضمي مثل: الغثيان، والاستفراغ، وضعف الشهية، والخمول، والإعياء.

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