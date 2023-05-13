شملت أكثر من 28 ألف شخص.. دراسة ضخمة تربط التدخين اليومي بتقلُّص حجم الدماغ

ووجد العلماء سابقًا أن الأشخاص الذين يدخنون يميلون إلى امتلاك أدمغة أصغر مقارنة بغير المدخنين، من حيث الحجم، ولكن لم يكن واضحًا ما إذا كان التدخين يتسبّب في تقلص الدماغ، أو إذا كان الأشخاص أصحاب العقول الصغيرة أكثر احتمالًا لبدء التدخين.