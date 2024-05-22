على طريقة حفظ آيات القرآن.. دراسة جديدة: التكرار يقوي الذاكرة ويحسّن أداء الدماغ

ومع ذلك، فبعد ممارسة هذه المهمة بشكل متكرر، بدأت أنماط الذاكرة في الترسيخ أو "التبلور". يقول مؤلف الدراسة وطبيب الأعصاب في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس الدكتور بيمان جولشاني: "إذا تخيل المرء أن كل خلية عصبية في الدماغ تصدر نغمة مختلفة؛ فإن اللحن الذي يولده الدماغ عندما يقوم بالمهمة كان يتغير من يوم لآخر؛ ولكنه أصبح بعد ذلك أكثر دقة وتشابهًا مع استمرار الحيوانات في ممارسة هذه المهمة".