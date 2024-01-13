جرّب "20-20-20"..قاعدة من "الصحي السعودي" تحفظ بها عينيك أمام الشاشات

أكّد المجلس الصحي السعودي، أن ضبط سطوع الشاشة من طرق تجنُّب إرهاق العين أثناء الجلوس الطويل أمام الشاشة، داعياً إلى استخدام قاعدة مهمة لراحة العينين.
وحثّ المجلس، عبر حسابه على منصة "إكس"، على ضبط الشاشة على الوضع المريح للعينين لتكون في مستوى آمن، منبهاً إلى أهمية إتباع قاعدة "20-20-20".
وكانت وزارة الصحة قد أكدت في وقت سابق، أن الضوء الأزرق أثناء استخدام الأجهزة يؤدي لإجهاد العين، مشيرة إلى أنه للمحافظة على العين ينبغي إتباع قاعدة "20-20-20"، وهي تعني أن مع كل 20 دقيقة يُنظر فيها إلى ضوء الأجهزة يجب صرف النظر لمكان آخر لا يقل مداه عن 20 قدماً -6 أمتار- لمدة 20 ثانية.