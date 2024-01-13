جرّب "20-20-20"..قاعدة من "الصحي السعودي" تحفظ بها عينيك أمام الشاشات

وكانت وزارة الصحة قد أكدت في وقت سابق، أن الضوء الأزرق أثناء استخدام الأجهزة يؤدي لإجهاد العين، مشيرة إلى أنه للمحافظة على العين ينبغي إتباع قاعدة "20-20-20"، وهي تعني أن مع كل 20 دقيقة يُنظر فيها إلى ضوء الأجهزة يجب صرف النظر لمكان آخر لا يقل مداه عن 20 قدماً -6 أمتار- لمدة 20 ثانية.