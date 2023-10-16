حافظ على وظائف جسمك.. صورة لـ"الغذاء المتوازن وفوائده" يرسمها "القصيم الصحي"

قال تجمّع القصيم الصحي: إن الغذاء الصحي المتوازن هو الذي يحتوي على عناصر غذائية مختلفة من كل المجموعات الغذائية الأساسية، مقدماً صورة لطبيعة الغذاء المتوازن وفوائده.
وأوضح التجمع، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الغذاء المتوازن يساوي حياة متوازنة؛ حيث يجب أن يحتوي الغذاء المتوازن على عناصر غذائية بالقدر الكافي لاحتياجات الجسم الضرورية.
وأشار إلى أنه من الضروري شمول مواصفات الغذاء المتوازن، على جميع العناصر الغذائية، واتباع الكميات اللازمة لاحتياج الجسم وما يبذله من طاقة، والحرص على نظافة الطعام لتجنّب حدوث التسمم.
وأبان أن اختيار الغذاء الصحي يمدّ الجسم بالطاقة اليومية اللازمة، ويحافظ على جميع وظائفه، ومهم لنموه وتطوره.