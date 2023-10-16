حافظ على وظائف جسمك.. صورة لـ"الغذاء المتوازن وفوائده" يرسمها "القصيم الصحي"

وأشار إلى أنه من الضروري شمول مواصفات الغذاء المتوازن، على جميع العناصر الغذائية، واتباع الكميات اللازمة لاحتياج الجسم وما يبذله من طاقة، والحرص على نظافة الطعام لتجنّب حدوث التسمم.