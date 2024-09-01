"اشربوا من الحنفية".. "الخضيري: الأملاح التي نراها بالفلاتر طبيعية وبعضها نادر ومهم للجسم

وفي وقت سابق قال "الخضيري": مياه الحنفية لدينا بالمملكة من أفضل مياه الشرب بالعالم، ونحن مصنفون من أفضل الدول التي تشرب الماء من الصنبور مباشرة، ولنا الفخر بوطننا ورجاله الذين تكلفوا المليارات لتجهيز مياه الحنفية للشرب مباشرة.