"اشربوا من الحنفية".. "الخضيري: الأملاح التي نراها بالفلاتر طبيعية وبعضها نادر ومهم للجسم

أوضح أستاذ وعالم البحوث الطبية الدكتور فهد الخضيري، أن الأملاح التي نراها بالفلاتر هي أملاح طبيعية بعضها نادر وأخرى مهمة جدًا للجسم.
وقال عبر منصة "إكس": تلك الأملاح يحتاجها الجسم للمحافظة على ميزات حيوية وأنشطة تعتمد عليها وتفيد التواصل العصبي.
وأيضًا هي مهمة للطاقة اللازمة للجسم والحركة والتبادل الكهربائي للخلايا والأنسجة والعضلات "الكهارل" والقلب والعضلات.
وتابع: يستهلك الجسم تلك الأملاح، ويستفيد منها وليس مثل فلتر الماء أو فلتر المكيف الصحراوي يحبسها ويراكمها ويجمعها ويجعلها تترسب.
وفي وقت سابق قال "الخضيري": مياه الحنفية لدينا بالمملكة من أفضل مياه الشرب بالعالم، ونحن مصنفون من أفضل الدول التي تشرب الماء من الصنبور مباشرة، ولنا الفخر بوطننا ورجاله الذين تكلفوا المليارات لتجهيز مياه الحنفية للشرب مباشرة.