دراسة حديثة تُحدِّد كمية القهوة اللازمة للحفاظ على ضغط الدم منخفضًا!

تُعدُّ القهوة المشروب الأكثر شعبية في العالم؛ ففي عامَي 2020 و2021 استهلك العالم ما يقرب من 10 ملايين طن من القهوة، وفقًا لـ"سبوتنيك".
ولم يتفق الباحثون دائمًا على الآثار الصحية للمشروب، ولكنَّ هناك أدلة حديثة تشير إلى أن شرب القهوة يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والأمراض التنكسية العصبية وأمراض الكبد.
ومع ذلك، فإن الإجابة عن السؤال حول أسباب هذه الفوائد لا تزال مجهولة.
وأفاد باحثون إيطاليون في دراسة، نُشرت نتائجها في مجلة Nutrients، بأن الأشخاص الذين يشربون فنجانَين أو ثلاثة أكواب من القهوة يوميًّا يعانون انخفاضًا في ضغط الدم مقارنة بمن يشربون كميات أقل.
ويوضح مؤلف الدراسة الرئيسي أريجو كيكرو، أستاذ في قسم العلوم الطبية والجراحة في جامعة بولونيا: "الكافيين هو واحد فقط من مكونات عدة للقهوة، وبالتأكيد ليس الوحيد الذي له دور فعال. تم بالفعل تسجيل آثار إيجابية على صحة الإنسان حتى بين أولئك الذين يستهلكون القهوة منزوعة الكافيين".
ويضيف: "نحن نعلم أن الكافيين يمكن أن يرفع ضغط الدم، ولكن يبدو أن المكونات الأخرى النشطة بيولوجيًّا في القهوة توازن هذا التأثير مع النتيجة النهائية الإيجابية على مستويات ضغط الدم".
ولمعرفة ذلك قام فريق من الباحثين بتحليل بيانات عينة من 720 رجلاً و783 امرأة؛ إذ قارنوا مستويات ضغط الدم وعادات استهلاك القهوة والمعلومات السريرية لكل شخص.
ويوضح البروفيسور كيكرو: "النتائج واضحة جدًّا: ضغط الدم كان أقل بشكل ملحوظ لدى الأشخاص الذين يتناولون كوبًا إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميًّا مقارنة بالأشخاص الذين لا يشربون القهوة".
ويتابع: "للمرة الأولى، تمكنًّا من تأكيد هذه التأثيرات أيضًا فيما يتعلق بالضغط الأبهري المركزي، وهو الأقرب إلى القلب؛ إذ نرى ظاهرة متطابقة تقريبًا ذات قِيَم متشابهة تمامًا لمن يشرب القهوة بانتظام مقارنة بأولئك الذين لا يفعلون ذلك".
ويرتبط ارتفاع ضغط الدم ارتباطًا وثيقًا بأمراض القلب والأوعية الدموية بسبب القوة العالية للدم التي تدفع باستمرار تجاه جدران الأوعية الدموية؛ ما يجعل القلب يعمل بجهد أكبر لضخ الدم.
وتعتبر نتائج هذه الدراسة قيمة؛ لأنها تشير إلى وسيلة غذائية أخرى محتملة لخفض ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.
وهذه هي الدراسة الأولى التي لاحظت هذه العلاقة في السكان الإيطاليين. وتؤكد البيانات التأثير الإيجابي لاستهلاك القهوة على مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية"، كما يقول كيكرو.
يُشار إلى أنه في وقت سابق من الشهر الجاري نشرت دراسة أن القهوة مع الحليب لها خصائص تزيد من تأثيرها المضاد للالتهابات.
ووجدت الدراسة التي أجرتها جامعة كوبنهاغن، ونُشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية، أن مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة مع بروتينات الحليب تؤدي إلى مضاعفة الخصائص المضادة للالتهابات للخلايا المناعية.