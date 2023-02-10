دراسة حديثة تُحدِّد كمية القهوة اللازمة للحفاظ على ضغط الدم منخفضًا!

ويوضح مؤلف الدراسة الرئيسي أريجو كيكرو، أستاذ في قسم العلوم الطبية والجراحة في جامعة بولونيا: "الكافيين هو واحد فقط من مكونات عدة للقهوة، وبالتأكيد ليس الوحيد الذي له دور فعال. تم بالفعل تسجيل آثار إيجابية على صحة الإنسان حتى بين أولئك الذين يستهلكون القهوة منزوعة الكافيين".