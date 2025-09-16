اكتشاف حلقات وراثية عملاقة قد تعزز المناعة وتقلل خطرالإصابة بالسرطان

وأشار الباحثون إلى أن "إينوكليز" تحمل جينات مهمة، من بينها مقاومة الإجهاد التأكسدي وإصلاح تلف الحمض النووي، وهو ما يعزز تكيف البكتيريا مع بيئة الفم. كما رصدوا أن مرضى سرطان الرأس والرقبة كانوا أقل حملا لهذه الحلقات، في دلالة محتملة على علاقتها بالوقاية.