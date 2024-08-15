"عسيري": "الطارئة الصحية الدولية" ليست "جائحة" ومعظمها يتم السيطرة عليها

تحدث استشاري الأمراض المُعدية عبدالله بن مفرح عسيري حول اعتبار مرض mpox (جدري القردة سابقًا) طارئة صحية دولية، موضحًا أن "الطارئة الصحية الدولية" تعني حدثًا صحيًا في دولة ما قد يشكل خطرًا على الصحة العامة في الدول الأخرى، ويتطلب استجابة دولية منسقة.
وقال "عسيري": هناك حاليًا حدثان يصنفان كـ "طارئة صحية دولية": 1- شلل الأطفال (مستمر منذ 2014)، 2- مرض mpox في 2022 ثم في 2024.
وأضاف: "الطارئة الصحية الدولية" ليست "جائحة"، ومعظمها يتم السيطرة عليها بتضافر الجهود الدولية.
وسلّط "عسيري" الضوء على حقائق حول مرض mpox، حيث ذكر أن الفيروس المسبب لمرض mpox معروف منذ عقود طويلة، مضيفًا أن سبل الوقاية من العدوى بفيروس mpox معروفة ومحددة.
وأردف "عسيري" أن هناك فحوصات مخبرية معتمدة لتشخيص mpox، مشيرًا إلى أن هناك لقاحًا وهناك علاج لمرض mpox (مع وجود شح في الكميات المتوفرة عالميًا).