"عسيري": "الطارئة الصحية الدولية" ليست "جائحة" ومعظمها يتم السيطرة عليها

تحدث استشاري الأمراض المُعدية عبدالله بن مفرح عسيري حول اعتبار مرض mpox (جدري القردة سابقًا) طارئة صحية دولية، موضحًا أن "الطارئة الصحية الدولية" تعني حدثًا صحيًا في دولة ما قد يشكل خطرًا على الصحة العامة في الدول الأخرى، ويتطلب استجابة دولية منسقة.