"الأكثر خطورة ويعبر الحدود بسرعة".. مسؤولة صحية روسية تحذر من متحور جديد لكورونا

حذرت الدكتورة يلينا مالينكوفا، رئيسة قسم علم الفيروسات في الأكاديمية الطبية الروسية، من خطر متحور "ستراتوس" الجديد لكورونا، الذي وصفته بأنه "الأكثر خطورة على فئات محددة"، حسب ما نقلته "روسيا اليوم".
وأكدت مالينكوفا أن المتحور، الذي اكتشف في يناير 2025 و"انتشر بنشاط في 38 دولة بحلول يونيو"، هو احد سلالات "أوميكرون"، مشيرة إلى أن "الطفرات الجينية مكنته من الانتشار السريع والتسبب في التهاب حاد في الجهاز التنفسي".
وفي حديثها لقناة "روسيا اليوم".، قالت: "ينتشر المتحور بسرعة فائقة، ويعبر الحدود بوتيرة غير مسبوقة"، مضيفة أن "الأعراض تشبه نزلات البرد الحادة"، لكن "بحة الصوت وفقدانه مؤقتًا هي السمة المميزة" للمتحور الجديد.
وحذرت مالينكوفا من أن "كبار السن، ومرضى المناعة الضعيفة والمزمنات هم الأكثر عرضة للمضاعفات"، داعية إلى "الحذر والتطعيم" في ظل انتشار السريان. وأعراضه تشمل "الحمى، السعال، الصداع، والإرهاق الشديد".