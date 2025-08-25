"الأكثر خطورة ويعبر الحدود بسرعة".. مسؤولة صحية روسية تحذر من متحور جديد لكورونا

وأكدت مالينكوفا أن المتحور، الذي اكتشف في يناير 2025 و"انتشر بنشاط في 38 دولة بحلول يونيو"، هو احد سلالات "أوميكرون"، مشيرة إلى أن "الطفرات الجينية مكنته من الانتشار السريع والتسبب في التهاب حاد في الجهاز التنفسي".