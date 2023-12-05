10 علاجات طبيعية وتوصيات للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا.. جَرِّبوها هذا الشتاء

4- العسل: وأشار دكتور بنجامين جاك، طبيب الطوارئ في تكساس، إلى أن الإفراط في استخدام بخاخات الزنك "ارتبط بفقدان دائم لحاسة الشم"، وقال إنه تبين أن "العسل فعال في الحد من السعال لدى البالغين والأطفال على حد سواء". وشدد على أنه "من المهم تذكُّر أنه لا ينبغي إعطاء العسل للرضع الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة"؛ لأنه يمكن أن يسبب التسمم الغذائي لدى الرضع.