ابقوا متناغمين مع أجسادكم.. عن نزلات البرد والإنفلونزا "أعراض وتحذيرات"

تميل أعراض نزلات البرد العادية إلى الارتفاع خلال الأيام القليلة الأولى بعد إصابة الشخص بالمرض، على الرغم من أن بعض الأعراض، مثل سيلان الأنف أو السعال المستمر، يمكن أن تستمرّ لمدة تصل إلى 14 يومًا.