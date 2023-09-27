أعراضه وطرق العلاج.. "صحة جدة": الأطفال والمراهقون الأكثر عُرضة للإصابة بقصر النظر

أوضحت "صحة جدة" أن الأطفال والمراهقين من الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بقصر النظر، خاصة مَن لديه تاريخ عائلي بهذا المرض.
وقالت "صحة جدة"، إن قصر النظر هو نوع من أنواع العيوب الانكسارية وأكثرها شيوعاً، حيث يرى الشخص المصاب بهذا المرض الأشياء القريبة بوضوح، بينما تصعب عليه رؤية الأشياء البعيدة.
وأضافت، أن أبرز أعراض قصر النظر هي "صعوبة رؤية الأشياء البعيدة، والصداع نتيجة إجهاد العينين، ورمش وفرك العينين باستمرار".
وحدّدت "صحة جدة" طرق العلاج المتمثلة في النظارات الطبية والعدسات اللاصقة وجراحات تصحيح النظر.