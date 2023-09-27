أعراضه وطرق العلاج.. "صحة جدة": الأطفال والمراهقون الأكثر عُرضة للإصابة بقصر النظر

وقالت "صحة جدة"، إن قصر النظر هو نوع من أنواع العيوب الانكسارية وأكثرها شيوعاً، حيث يرى الشخص المصاب بهذا المرض الأشياء القريبة بوضوح، بينما تصعب عليه رؤية الأشياء البعيدة.