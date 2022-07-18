تفشى مؤخرًا بدولة إفريقية.. ماذا تعرف عن فيروس "ماربورغ"؟

ومع مرور الوقت، تصبح الأعراض حادة بشكل متزايد وقد تتضمن الغثيان والقيء والإسهال الذي قد يكون دمويًّا، بالإضافة إلى احمرار العين وطفح جلدي، وألم الصدر، والسعال، والتهاب الحلق، وألم بالمعدة، ونقص الوزن الشديد.