استشاري يؤكد ازدياد حالات التوائم في السعودية خلال آخر 30 عاماً

وأكد "براشا" أن هناك عوامل عديدة تؤثر في خصوبة الزوجين أهمها: أسباب غير مباشرة وهي عدم ممارسة الرياضة، التغذية غير الصحية، التدخين بما في ذلك الشيشة، والبدانة، وهناك أسباب مباشرة، وهي التقدم في العمر، والذي يؤثر بشكل مباشر في جودة ومخزون البويضات عند المرأة، إذ ينصح دائماً بمراجعة الطبيب المختص في حال عدم حصول الحمل وذلك بعد مرور سنة كاملة على حياة زوجية منتظمة لزوجة لديها دورة شهرية منتظمة، أما في حال من تعاني اضطرابات الحيض، فهنا يتم علاجها لتهيئة الظروف الملائمة للحمل الطبيعي.