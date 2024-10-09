"بذور برسيم وعسل".. "الخضيري" يحذّر من خلطات عُشبية مجهولة بزعم علاجها للسرطان

وتحدَّى "الخضيري"؛ مَن يُثبت أن هناك مريضاً واحداً شُفي واستفاد من هذه الخلطات المجهولة (التي ثبت بالتحليل أنها بذور برسيم مع كمون مع عسل وحبة سوداء).