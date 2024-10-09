"بذور برسيم وعسل".. "الخضيري" يحذّر من خلطات عُشبية مجهولة بزعم علاجها للسرطان

حذّر أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ من خلطات عُشبية مجهولة مخلوطة بالعسل تروّج لها امرأة مجهولة من خارج المملكة، وتزعم أنها علاجٌ طبيعي لبعض الأمراض.
وأضاف "الخضيري"؛ أن هذه الخلطات يتم الترويج لها تحت اسم "إكسير أو أسماء أخرى"، وتستهدف مرضى السرطان، ومع الأسف، تضرَّر من تلك الخلطات مرضى كثيرون، وساءت حالتهم الصحية.
وأكمل، بعضهم كان يتبع خطة علاجية وانتكست حالته بسبب هذه الخلطات، وأُصيب بفشل كلوي أو كبدي.
وتحدَّى "الخضيري"؛ مَن يُثبت أن هناك مريضاً واحداً شُفي واستفاد من هذه الخلطات المجهولة (التي ثبت بالتحليل أنها بذور برسيم مع كمون مع عسل وحبة سوداء).