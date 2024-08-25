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أكثر من 87 ألف مصاب بالسكري بمنطقة مكة.. بينهم 55% معرّضون للمضاعفات

المتابعة والالتزام بالخطة العلاجية وممارسة الرياضة 30 دقيقة.. أبرز طرق التحكم في الأمراض
أكثر من 87 ألف مصاب بالسكري بمنطقة مكة.. بينهم 55% معرّضون للمضاعفات
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أظهرت إحصائية حديثة صادرة عن إدارة الصحة السكانية بتجمُّع مكة المكرّمة الصحي، أن عدد المصابين بداء السكري بالمنطقة 87.204 أشخاص مصابين؛ 55% منهم غير متحكم في المرض ومعرّض لمضاعفاته.

وأوضح تجمُّع مكة المكرّمة الصحي، أن أبرز طرق التحكم في الأمراض المزمنة تتمثل في المتابعة مع الطبيب بانتظامٍ، والالتزام بالخطة العلاجية، وممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة.

جديرٌ بالذكر أن دور إدارة الصحة السكانية يتمثل في إجراء المسح الميداني عن أكثر الأمراض انتشاراً، وعلى أثره قياس الاحتياج السكاني، وإعداد خطط استباقية وقائية لتعزيز صحة الفرد والمجتمع وتحسين تجربة المريض.

تجمع مكة المكرمة الصحي
مرضى السكري

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