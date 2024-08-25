أكثر من 87 ألف مصاب بالسكري بمنطقة مكة.. بينهم 55% معرّضون للمضاعفات

وأوضح تجمُّع مكة المكرّمة الصحي، أن أبرز طرق التحكم في الأمراض المزمنة تتمثل في المتابعة مع الطبيب بانتظامٍ، والالتزام بالخطة العلاجية، وممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة.