لا تتمضمضوا بعد تفريش الأسنان.. خبراء صحة يكشفون السبب

وجدت دراسة أُجريت عام 1999 على أكثر من 2800 مراهق تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاماً في المملكة المتحدة، أن أولئك الذين غسلوا فمهم بكوبٍ من الماء بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة كان لديهم في المتوسط ما يقرب من أربعة أسنان مسوسة أو مفقودة مقارنة بنحو ثلاثة لأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.