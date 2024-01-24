أحدها يوجِب مراجعة الطبيب فورًا.. أخصائية روسية تكشف أبرز 4 أنواع لألم الأسنان

- إذا كان الشخص يعاني من ألم جميع أسنانه عندما يتناول الآيس كريم أو الماء البارد، فقد يكون السبب التهاب الأنسجة الصلبة للأسنان أو تشققات في المينا. وهذا بالطبع سبب وجيه لمراجعة طبيب الأسنان عندما تتوفر الفرصة؛ لأنه غالبًا ما يستمر الألم فترة قصيرة في أحد الأسنان بسبب الطعام البارد أو الساخن لوجود تسوس عميق. هذه عملية مزمنة، ولكن خلال فترة زمنية -أسبوع مثلًا- ستتفاقم الحالة، وحينها لا بد من مراجعة طبيب الأسنان قبل أن يسبب التسوس ألمًا أكثر حدة.