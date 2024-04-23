مختص يعدد فوائد العسل الأسود... أغنى المواد بالحديد والأفضل لمعالجة فقر الدم

كشف أستاذ علم العقاقير الدكتور جابر القحطاني، أن العسل الأسود مركب ثانوي ينتج عند تنقية سكر القصب، ويصنع أحياناً بغلي عصير القصب الطازج على النار ببعض الأواني الخاصة من الفخار بطريقة يعرفها المصريون جيداً.
وقال القحطاني: إن العسل الأسود يعتبر غذاء ذا قيمة غذائية كبيرة، فهو يقدم للجسم نحو 61 ملغم من الحديد في كل كيلوغرام. والعسل الأسود غني بالأملاح المهمة لجسم الإنسان، مثل: الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والكبريت، والعسل الأسود يحتوي على 20 % ماء، و30 % سكر محول، و10 % بروتينات، و40 % قواعد آزوتية، و50 % أميدات، و1,0 % حمض الأسبارتيك، و1,0 % أحماض عضوية، و2 % صموغ.
وأوضح أن العسل الأسود يفيد في فقر الدم، حيث يعتبر أغنى المواد قاطبة بالحديد، وأغنى من كبد البقر الذي يحتوي على 56 ملغم. كما يعالج حموضة المعدة، وهو سهل الهضم جداً، وكذلك سريع الامتصاص، وإذا أخذ مع الطحينة كان غذاء للجسم من أجود المأكولات وأفيدها.
وتابع: كما يستعمل العسل الأسود في تحلية كثير من المأكولات وذلك عوضاً عن السكر الأبيض، ويستعمل العسل الأسود أيضاً في المشروبات، ويعتبر العسل الأسود في رأي العلماء وخاصة علماء التغذية أنه رابع المواد الغذائية الثلاث وهي: القمح، واللبن الرائب، وخميرة البيرة التي تحتل الدرجة الأولى في تغذية الجسم.
واختتم القحطاني قائلاً: يجب على المصابين بفقر الدم والنقهاء استعمال العسل الأسود في غذائهم اليومي، ولكن يجب على مرضى السكر عدم استعمال العسل الأسود حيث إنه يرفع سكر الدم، ويجب إعطاء العسل الأسود للأطفال لاحتوائه على أعلى نسبة من الحديد والمعادن الأخرى المهمة لصحة جسم الطفل.