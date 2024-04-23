مختص يعدد فوائد العسل الأسود... أغنى المواد بالحديد والأفضل لمعالجة فقر الدم

وقال القحطاني: إن العسل الأسود يعتبر غذاء ذا قيمة غذائية كبيرة، فهو يقدم للجسم نحو 61 ملغم من الحديد في كل كيلوغرام. والعسل الأسود غني بالأملاح المهمة لجسم الإنسان، مثل: الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والكبريت، والعسل الأسود يحتوي على 20 % ماء، و30 % سكر محول، و10 % بروتينات، و40 % قواعد آزوتية، و50 % أميدات، و1,0 % حمض الأسبارتيك، و1,0 % أحماض عضوية، و2 % صموغ.