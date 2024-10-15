دراسة بجامعة الملك سعود تكشف سبب شيب الشعر خلال مرحلة الشباب

كشفت دراسة سعودية جديدة، أجراها فريق باحثين بكلية طب جامعة الملك سعود، أن الشيب يمكن أن يظهر في الشعر مبكرًا، خلال مرحلة الشباب، وقبل سن الثلاثين، نتيجة لعوامل مختلفة تسبب فقدان الشعر للونه الأصلي.