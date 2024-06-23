تعرّف على 4 أعراض خطيرة لسرطان الكلى

ووفقًا له: غالبًا ما يشخص سرطان الخلايا الكلوية "الورم" في قشرة ونخاع الكلية، وينتشر تدريجيًّا إلى مناطق جديدة منها. وهذا الورم عدواني جدًّا، ويمكن أن ينتشر إلى الأعضاء المجاورة، وخاصة الغدد الكظرية والرئتين والكبد والعظام.