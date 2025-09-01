مستشارة أسرية: اطلاع المخطوبة على سجل سفر الخاطب عبر "أبشر" حقٌّ أدبي يعزّز الثقة

أكدت المستشارة الأسرية والمدربة المعتمدة عبير السعد في تصريح لـ«سبق» أن اطلاع المخطوبة – إذا رغبت – على سجل سفر الخاطب عبر منصة «أبشر» يُعد حقًا أدبيًا وأخلاقيًا يهدف إلى الاطمئنان على نمط حياته قبل الارتباط. وأوضحت أن للمخطوبة الحق في معرفة الأمور الجوهرية المؤثرة على حياتها الزوجية، مثل وتيرة السفر والعادات والسلوكيات التي قد تنعكس على الاستقرار، مشيرةً إلى أن بعض حالات الانفصال بعد الزواج ارتبطت باستمرار الزوج في السفر المتكرر وما يسببه من فقدان الثقة واضطراب العلاقة.