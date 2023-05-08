استشاري طب نفسي: الاكتئاب يصيب الأطفال.. و"عوامل وراثية" أحد أسبابه

وقال الدكتور "الرحيلي": إن أسباب إصابة المراهقين بالاكتئاب متعددة جدًا، ولكن من الأسباب المعروفة هي الوراثة، معتبرًا أنها تلعب دورًا كبيرًا جدًا إذا كان أحد الوالدين أو كلاهما مصابًا بالاكتئاب أو أحد الإخوة، فالنسبة ترتفع وأيضًا بعض الأمراض المناعية لها دور في الإصابة بمرض الاكتئاب.