ضعف السمع والإصابة بالخرف.. دراسة ألمانية تكشف نتائج غير متوقعة

وحسب موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله" قام فريق من الباحثين بفحص بيانات أكثر من 570 ألف شخص لا يعانون من الخرف، وكان آنذاك عمرهم 50 عاماً على الأقل، وخلال فترة المراقبة التي امتدت لعشر سنوات، أصيب حوالي 23 ألف شخص بالخرف. فكيف حدث ذلك؟