مع صرف راتب مارس.. دعوات للترشيد في الإنفاق استعداداً للعيد

وعبر هذا الوسم، دعا النشطاء إلى ضرورة تحقيق الترشيد في الإنفاق، نظراً لأن صرف راتب شهر أبريل المقبل سيكون بعد عيد الفطر المبارك بأسبوع، وهو ما سيزيد العبء على راتب الشهر الحالي.