مع صرف راتب مارس.. دعوات للترشيد في الإنفاق استعداداً للعيد

تصدر وسم #الراتب في تويتر، اليوم الاثنين، مع بدء إيداع رواتب شهر مارس الجاري.
وعبر هذا الوسم، دعا النشطاء إلى ضرورة تحقيق الترشيد في الإنفاق، نظراً لأن صرف راتب شهر أبريل المقبل سيكون بعد عيد الفطر المبارك بأسبوع، وهو ما سيزيد العبء على راتب الشهر الحالي.
ووفقاً لنظام صرف الرواتب في السعودية، فإنه يتم إيداعها في حسابات الموظفين يوم ٢٧ من كل شهر ميلادي.
وكانت جمعية "ادخار" المعنية برفع الوعي المالي قد نصحت بضرورة ترشيد الإنفاق خلال الفترة القادمة، نظراً لأن موعد صرف راتب شهر أبريل سيكون بعد عيد الفطر.
ويستخدم المواطنون في جميع أنحاء العالم العديد من الاستراتيجيات لترشيد الإنفاق منها، وضع خطة ميزانية يتم من خلالها تحديد المصروفات الأساسية والحد الأقصى لكل بند من النفقات والالتزام بها.
ويحاول البعض تقسيم الراتب بشكل مناسب وفقاً للأولويات والاحتياجات الأساسية والابتعاد تماماً عن المصروفات غير الضرورية.
ويتم اللجوء إلى البحث عن العروض والتخفيضات والأسعار التنافسية وتجنب الإنفاق على الهدايا الفاخرة والمطاعم والمقاهي الفاخرة والبحث عن بدائل أقل سعراً لشراء بعض المستلزمات المهمة، إلى جانب التوفير بقدر الإمكان في جميع وسائل الطاقة والهاتف والإنترنت .
يذكر أنه في شهر رمضان المبارك يرتفع السلوك الاستهلاكي لدى الفرد، وخاصة استهلاك الأغذية والمشروبات والهدايا، وحتى الأماكن الترفيهية.