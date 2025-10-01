من الشاي الأخضر إلى المشي ساعتين.. تحذير طبي: 4 عادات "صحية" قد ترفع سكر الدم

كشف تقرير حديث أن بعض الممارسات اليومية التي يعتقد الكثيرون أنها مفيدة للصحة قد تكون سببًا خفيًا لارتفاع مستويات السكر في الدم، مؤكدًا أن الاعتدال هو مفتاح الصحة الحقيقية، وأن الإفراط في بعض العادات قد يأتي بنتائج عكسية خطيرة.
طهي جميع الأطعمة بالسمن
وفقًا لتقرير على موقع "NDTV"، فإن طهي جميع الأطعمة بالسمن، رغم فوائده المعروفة، قد يفاقم مقاومة الأنسولين لدى مرضى السكري بسبب غناه بالدهون المشبعة.
المشي ساعتين أثناء الصيام
كما حذر التقرير من عادة المشي لساعتين متواصلتين أثناء الصيام، موضحًا أن هذه الممارسة تدفع الجسم لإفراز هرمون الجلوكاجون، والذي بدوره "يسحب كل الطاقة المخزنة ويدفعها إلى الدم"، مما يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر بدلًا من خفضه.
تخطي الوجبات
يعد تخطي الوجبات من الأخطاء الشائعة الأخرى، حيث يحفز الجسم على إفراز هرموني الجلوكاجون والكورتيزول (هرمون التوتر) للحفاظ على استقرار السكر، مما يلغي الفائدة المرجوة ويزيد من الرغبة في تناول وجبات خفيفة لاحقًا.
الشاي الأخضر بدلاً من الأسود
وبالمثل، فإن استبدال الشاي بكميات مفرطة من الشاي الأخضر أو القهوة السوداء، خاصة على معدة فارغة، "قد يرفع مستويات الكورتيزول"، مما يؤثر سلبًا على توازن السكر في الجسم.