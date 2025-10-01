من الشاي الأخضر إلى المشي ساعتين.. تحذير طبي: 4 عادات "صحية" قد ترفع سكر الدم

كشف تقرير حديث أن بعض الممارسات اليومية التي يعتقد الكثيرون أنها مفيدة للصحة قد تكون سببًا خفيًا لارتفاع مستويات السكر في الدم، مؤكدًا أن الاعتدال هو مفتاح الصحة الحقيقية، وأن الإفراط في بعض العادات قد يأتي بنتائج عكسية خطيرة.