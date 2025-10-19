"النمر" يحذر من خطر العشاء بعد 10 مساءً: يزيد السكري ويربك القلب ويقلق النوم ويرفع ارتجاع المريء

أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن تناول العشاء في وقت متأخر، وتحديدًا بعد الساعة العاشرة مساءً، يُعدّ عاملًا مستقلاً يؤثر سلبًا على التحكم بمستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني، حتى في حال ثبات السعرات الحرارية ونوعية الطعام.
وأوضح النمر أن تعريف "العشاء المتأخر" يختلف من بلد لآخر وفقًا للعادات الاجتماعية، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن تناوله بعد الساعة 6 أو 8 مساءً قد يُعد متأخرًا، إلا أن معظم الدراسات تجمع على أن العشاء بعد الساعة 10 مساءً يدخل ضمن نطاق العادات غير الصحية.
وأشار إلى أن العشاء المتأخر يرتبط بعدة مخاطر صحية، أبرزها زيادة احتمالية الإصابة بالسكري، والسمنة، وأمراض شرايين القلب، خصوصًا لدى النساء، إلى جانب تقليل جودة النوم، وزيادة احتمالية الإصابة بارتجاع المريء.
وأضاف أن ارتجاع المريء قد يتسبب في أعراض تشابه إلى حد كبير أعراض الجلطة القلبية من حيث الشدة والمكان والانتشار، مما يستوجب مراجعة الطبيب المختص للتقييم الدقيق، وعدم الاعتماد على الانطباعات الذاتية للمريض.