"النمر" يحذر من خطر العشاء بعد 10 مساءً: يزيد السكري ويربك القلب ويقلق النوم ويرفع ارتجاع المريء

وأوضح النمر أن تعريف "العشاء المتأخر" يختلف من بلد لآخر وفقًا للعادات الاجتماعية، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن تناوله بعد الساعة 6 أو 8 مساءً قد يُعد متأخرًا، إلا أن معظم الدراسات تجمع على أن العشاء بعد الساعة 10 مساءً يدخل ضمن نطاق العادات غير الصحية.