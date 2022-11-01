دراسة طبية تُحذّر الحوامل من شرب القهوة.. مؤثر على طول المواليد

وقال الباحثون: "يتم استقلاب الكافيين بشكل أساسي إلى باراكسانتين في أقل من ثلاث ساعات لدى النساء الحوامل في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. ويعبر كل من الكافيين وهذا المستقلب المشيمة.. وباستخدام بيانات المؤشرات الحيوية، سجلنا التعرض للكافيين من خلال تناول أطعمة معينة، مثل الشوكولاتة والمشروبات منزوعة الكافيين أو التي قد تحتوي على كميات صغيرة من الكافيين".