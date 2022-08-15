خبيرة تغذية: تخليك عن هذه المواد الغذائية يعزز مناعة الجسم

وقالت إيغناتيكوفا: "عند الإفراط في تناول الحلوى أو البسكويت أو الكعك أو شرب المياه الغازية المحلاة، ثلاث مرات في اليوم أو أكثر؛ سيلحق الضرر بمنظومة مناعة الجسم؛ لأن السكر المضاف إلى هذه المواد سيقلل من نشاط خلايا منظومة المناعة خلال 2- 3 ساعات بعد تناولها. أي أن الجسم يفقد المقاومة للعدوى الفيروسية".